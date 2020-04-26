Комаровский назвал смертельно опасные места во время коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал наиболее опасные места в период вспышки коронавирусной инфекции.

На своей странице в Instagram он объяснил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые успели попасть в организм. В результате, по его словам, наибольшему риску подвергаются люди, которые находятся рядом с зараженными и сидят в небольших плохо проветриваемых помещениях.

Кроме того, «полет» инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Таким образом, отметил врач, самым опасным местом можно считать палату интенсивной терапии.

«Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, – это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников», – указал Комаровский.

Также среди небезопасных мест Комаровский назвал церкви, казармы, тюрьмы и метро.

Ранее Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД