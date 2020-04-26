ВС России подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка

Верховный суд России оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.

Судья Наталья Чучунова отклонила кассационные жалобы Микаила Шишханова, который контролировал «Рост банк», во время оспариваемой сделки, и жалобы двух бывших топ-менеджеров банка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина.

«Доводы, приведенные заявителями, не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств», – отмечается в определении суда, передает РИА «Новости».

В октябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции, по которому внесение прежним руководством «Рост банка» 50 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Капитал» признано незаконным.

Напомним, в марте 2018 года Банк России утвердил планы участия в мерах по предупреждению банкротства ПАО национальный банк «Траст» и АО «Рост Банк».