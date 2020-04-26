Россия запланировала поставку медикаментов Венесуэле

Россия намерена в скором времени поставить более 40 тонн медикаментов в Венесуэлу для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 тонн. Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев. Что касается конкретной номенклатуры, то дождемся прибытия груза. Тогда и расскажем, что и как», – пояснил посол, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в пятницу прошла видеоконференция министров здравоохранения России и Венесуэлы. Главы ведомств обсудили широкий круг практических вопросов, определились с наиболее значимыми направлениями по взаимодействию в борьбе с коронавирусом.

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе беседы венесуэльский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с коронавирусом.