Путин наградил медиков за заслуги в области здравоохранения

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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Путин наградил медиков за заслуги в области здравоохранения

              25 апреля 2020, 19:10

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

              «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Рысева Александра Васильевича – заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

              Также за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность глава государства наградил заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» Рушана Сулиманова.

              Заведующего отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Алтайского края Дмитрия Долженко наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

              Путин также присвоил 15 медикам почетные звания заслуженный врач России, а также пяти медработникам звание заслуженного работника здравоохранения.

              Ранее сообщалось, что медицинскому персоналу Москвы, который борется с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставили бесплатное проживание, питание и другие услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения.


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