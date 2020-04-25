В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь. К обеду температура воздуха в столице поднимется до 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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