МОК выделил на подготовку к перенесенной Олимпиаде 25,3 млн долларов

Международный олимпийский комитет увеличил на 25,3 млн долларов общую сумму выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к участию в перенесенных Олимпийских играх в Токио.

Данная выплата будет доступна после подачи соответствующего заявления и позволит национальным комитетам выдержать дополнительные расходы в преддверии соревнований – такие как транспортные, расходы на проживание, командировки и операционные расходы, передает RT сообщение пресс-службы МОК.

В марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в соревнованиях.