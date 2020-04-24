Минздрав заявил о снижении смертности в России

Показатели общей смертности, включающие смертность от различных заболеваний, а также внешних причин, в том числе дорожно-транспортных происшествий, сократилась в России на 1,6% за 2019 год.

«Общая смертность населения снизилась за январь-декабрь 2019 года на 1,6%. За прошедший период отмечено снижение смертности от основных причин: болезней системы кровообращения – на 1%, туберкулез – на 10,7%, болезни органов дыхания – на 3,7%, внешние причины – на 4,9%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 7,1%», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».

Кроме того, за 2019 год снизилась смертность от самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 2019 году снизилась смертность от инфаркта миокарда до 36,8 случаев на 100 тыс. населения и смертность от острого нарушения мозгового кровообращения до 86,2 случаев на 100 тыс. населения, снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда до 11,8 %, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 16,8%», – уточнили в министерстве.

Снижение смертности от болезней сердца и сосудов, а также снижение смертности трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни россиян являются важными целевыми показателями национального проекта «Здравоохранение». По итогам 2019 года показатель ожидаемой средней продолжительности жизни в стране достиг очередного исторического максимума – 73,4 года.

Как отмечали в пресс-службе ведомства, такого увеличения удалось достичь благодаря снижению смертности населения в трудоспособном возрасте – на 3,5% среди мужчин и на 2,1% среди женщин.

Напомним, в декабре замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин сообщил, что в России с начала года произошло более 152 тыс. ДТП, в которых погибли 15,6 тыс. человек, что на 8% меньше по сравнению с 2018 годом.