Чемпионка мира рассказала об уроках фехтования в режиме самоизоляции

«Я провожу онлайн-занятия четыре раза в неделю, все желающие могут присоединиться. У меня занимаются и дети, и взрослые, и даже иностранцы. А в свободное время я езжу за продуктами для пожилых людей», – заявила газете ВЗГЛЯД президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова. Она рассказала о том, как научиться фехтованию не выходя из дома.

«Я профессиональный тренер и больше 20 лет преподаю фехтование и мечевой бой. После того, как закрылись спортивные залы, я придумала, как можно проводить тренировки в онлайн-режиме, в том числе и по фехтованию. К примеру, можно привязать диванные подушки к стремянке и мягкими мечами наносить по ним удары», – рассказала чемпионка мира по боям в рыцарских доспехах, президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова.

По словам спортсменки, во время ее веселых и разнообразных тренировок отрабатываются разные физические упражнения, в том числе – на развитие координации, ловкости, чувства баланса. Если нет специального оборудования, можно использовать подручные средства, например, палку или швабру.

«Я провожу занятия четыре раза в неделю, все желающие могут присоединиться. У меня занимаются и дети, и взрослые со всей страны. Также я начала проводить тренировки для иностранцев. Позавчера я провела первую онлайн-тренировку на английском языке, на которой присутствовали 17 представителей разных стран: Италии, Франции, Кипра и так далее. Также планирую вести тренировки на двух языках параллельно», – поделилась Давыдова.

Кроме этого, спортсменка присоединилась к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». «Я просидела на самоизоляции три недели, но поняла, что без движения не могу. У меня есть возможность и время, а значит я могу приносить людям пользу», – рассказала Давыдова, подчеркнув, что волонтерская деятельность подразумевает соблюдение всех правил безопасности.

«Вот уже полторы недели я езжу каждый день, кроме воскресенья, за продуктами и лекарствами для пожилых людей. Выполняю в день по три-четыре заявки. Чаще всего дедушки и бабушки просят молоко, хлеб, сметану, мясные продукты, овощи. Сегодня тоже будут работать», – сказала Давыдова.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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