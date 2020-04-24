В пятницу синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 2 градуса выше ноля. К обеду потеплеет до плюс 5 градусов, к вечеру температура воздуха в столице поднимется до 6 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД