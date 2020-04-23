Полиция опровергла фейки об участившихся нападениях безработных на женщин в Подмосковье

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23 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин: Мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина
Украина объявила России войну в «Википедии»
Чем человечество обязано ВОЗ
Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Кроме русских в мире есть еще виноватые
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа
Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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