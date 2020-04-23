Полиция опровергла фейки об участившихся нападениях безработных на женщин в Подмосковье

В подмосковной полиции опровергли сообщения о якобы участившихся случаях нападения безработных на женщин и стариков. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова.

«В настоящее время в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, оставшихся без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек. ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано», – заявила Петрова, передает ТАСС.

Напомним, Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса.

Ранее в связи с появлением в Telegram ложной информации о распространении коронавируса среди саратовских медиков открыли уголовное дело.