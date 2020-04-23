«Цифровой прорыв» поможет малому и среднему бизнесу в IT-сфере

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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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Алексей Алешковский, сценарист
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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              «Цифровой прорыв» поможет малому и среднему бизнесу в IT-сфере

              23 апреля 2020, 16:02

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              Сообщество разработчиков «Цифровой прорыв» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – предлагает помощь малому и среднему в поиске оптимальных IT-решений.

              «В связи с текущей ситуацией малый и средний бизнес оказался в непростом положении. Несмотря на систему мер поддержки для малого бизнеса, которую сейчас активно реализует правительство России, помощь крупных корпораций и взаимовыручку, предприятия, пострадавшие от пандемии, столкнулись с множеством трудностей», – сообщается на сайте «Цифрового прорыва».

              Многие компании направляют основные ресурсы на то, чтобы перейти в режим онлайн-функционирования, так как только ускорение цифровой трансформации поможет удержаться на плаву. На решение этих задач и разработку новых IT-продуктов компании вынуждены тратить дополнительные ресурсы. Кроме финансовых затрат, бизнесу необходим дополнительный ресурс разработчиков, которые по-новому смогут оценить текущие задачи и предложить оптимальные решения, отметили в сообществе.

              «Цифровой Прорыв» запускает прием кейсов от владельцев малого и среднего бизнеса. Решением 10 кейсов, которые будут выбраны по итогам народного голосования, займутся участники нашего конкурса. Я убежден, что предприниматели – это люди, которые меняют мир к лучшему, благодаря предпринимателям развивается экономика. Участники «Цифрового прорыва» готовы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, по-новому посмотреть на текущие цифровые задачи бизнеса и предложить действительно актуальные решения», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Представители малого и среднего бизнеса, у которых есть потребность в поиске IT-решений, могут заполнить анкету с техническим описанием проблемы, рассказом о проекте и обоснованием его социальной значимости на сайте цифровойпрорыв.рф.

              Эксперты «Цифрового прорыва» обработают все входящие анкеты. Кейсы, прошедшие модерацию, будут размещены на сайте.

              «Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, который также является частью платформы «Россия – страна возможностей», помогают предпринимателю не только начать и развивать свой бизнес, но и удержать его.В настоящее время, помимо сервисов по расчету рыночной ниши и примерного бизнес-плана, оценки конкурентов, поиска поставщиков, получения информации о закупках крупнейших заказчиков, проверки контрагента и т.д., доступен каталог дополнительных мер поддержки в условиях распространения новой короновирусной инфекции, открыта горячая линия для бизнеса, организован сбор обратной связи о нарушениях моратория на проверки бизнеса. Если же появляется необходимость в индивидуальном нестандартном решении конкретной ситуации, особенно при переводе бизнеса в online, то инициатива участников конкурса «Цифрового прорывая» станет идеальным решением. Участники «Цифрового прорыв» смогут помочь предпринимателю найти оптимальный вариант трансформации бизнеса и сделать этот процесс максимально результативным», – прокомментировала Светлана Кузнецова, заместитель генерального директора Корпорации МСП, руководитель проекта «Бизнес-навигатор МСП».

              Наиболее востребованные решения будут выбраны народным голосованием, которое пройдет с 11 июня по 15 июля. Пользователи рунета самостоятельно определят самые актуальные задачи. На решение участникам очного этапа будет представлено 10 кейсов, набравших наибольшее количество голосов.

              «Основная задача, которая сейчас стоит перед малым и средним бизнесом, – быстро адаптироваться к текущей ситуации и занять востребованную нишу, нарастить свои цифровые возможности и компетенции и начать получать прибыль вне зависимости от нестабильной ситуации. Специально для поддержки малого и среднего бизнеса на платформе конкурса «Цифровой прорыв» будет реализован сбор кейсовых заданий для разработки IT-решений. Далее по итогам народного голосования кейсы, получившие больший отклик, будут взяты для решения на очных хакатонах», – отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

              Подать заявку на участие можно до 30 мая 2020 года. С основными этапами конкурса можно ознакомиться на сайте проекта.


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