Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых

Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил глава регулятора Яков Смолий.

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%», – цитирует РИА «Новости» Смольного.

Также он отметил, что Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в текущем году из-за коронавируса.

«В результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика сократится на 5% в 2020 году. Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается краткосрочным, но очень мощным», – сказал Смолий.

Учетная ставка Нацбанка Украины была максимальной (30%) с марта по август 2015 года, минимальной (6,5%) – с августа 2013 года по апрель 2014 года.

Ранее Украину призвали восстановить отношения с Россией для выхода из кризиса.