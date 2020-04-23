В России выросло число преступлений с участием иностранцев

Число преступлений против иностранцев и преступлений, совершенных иностранцами, в первом квартале 2020 года выросло на 5,9% и 2,2% соответственно по сравнению с аналогичным кварталом 2019-го, сообщили в МВД.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 9,5 тыс. преступлений, что на 2,2% больше, чем за январь-март 2019 года», – говорится в документах МВД, передает РИА «Новости».

Граждане стран СНГ совершили в России 8,5 тыс. преступлений (рост 3,1%), удельный вес составил 89,3%.

Число преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства выросло на 5,9%, оно составило 3,9 тыс. преступлений.

В то же время число грабежей в Москве за время ограничений по коронавирусу сократилось на две трети.

«C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений... в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений – на 78,3%. На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП», – отметили в ведомстве.

Также снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,6%, краж – на 29,3%, квартирных краж – на 62%.

Вместе с тем фиксируется рост преступлений экстремистского характера по сравнению с первым кварталом 2019 года.

«В январе-марте 2020 года зарегистрировано 548 преступлений террористического характера (+13,7%) и 210 преступлений экстремистской направленности (+40,9%)», – добавили в МВД.

Ранее в МВД зафиксировали рост террористических преступлений за первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил почти 14%, рост преступлений экстремистской направленности составил 40%.