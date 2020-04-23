Планировавшего нападение на тюменскую школу отправили в психиатрический стационар

Задержанного по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу в Тюмени юношу поместили в психиатрический стационар, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В среду в ФСБ сообщили, что спецслужба задержала 18-летнего молодого человека, который готовил вооруженное нападение на одно из учебных заведений региона.

У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.