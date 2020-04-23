Россияне рассказали об изменении планов на майские и летние каникулы

Более четверти жителей России (26%) заявили об изменении своих планов на майские праздники и летний отдых, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый четвертый россиянин сменил планы на майские каникулы и летний отдых – 26%. Месяцем ранее, 21 марта, об этом сообщали 17% наших соотечественников», – передает ТАСС текст опроса ВЦИОМ.

Среди наиболее частых причин, по которым пришлось изменить планы, респонденты назвали коронавирус (50%, в марте эта цифра составляла 55%), карантин (34% против 6% в марте), закрытие границ и запрет на выезд (11% против 13% в прошлом месяце).

По данным социологов, 15% опрошенных испытали огорчение из-за изменения планов, 11% – разочарование, 10% рассказали об отрицательных эмоциях в целом. 10% опрошенных отнеслись к ситуации нейтрально, 9% сообщили, что не расстроились из-за необходимости изменить планы.

Более половины россиян (57%) собираются провести летний отдых и майские праздники дома.

Еще 35% собираются отдохнуть на. 11% опрошенных планируют поехать в другой город или село на территории России, 6% хотят провести отпуск на черноморском побережье Кавказа. За границу надеются съездить 5% россиян.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 апреля 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.