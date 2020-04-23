Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Зеленский нашел Украине новую проблему

Скандальный Саакашвили принесет Зеленскому массу проблем и внутри страны, и за рубежомФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может в пятницу получить пост в правительстве Украины. Владимир Зеленский предложил ему курировать реформы в стране. Саакашвили уже готов представить в Раде свою «программу неотложных изменений». Но эксперты считают, что назначение скандального политика на высокий пост принесет Зеленскому проблемы как внутри страны, так и ухудшит положение Киева за рубежом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...

Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

              23 апреля 2020, 09:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Минпромторг подготовил проект приказа, согласно которому государственные заказы на строительство судов теперь будут выполняться на территории России, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

              «Гражданско-правовые договоры (контракты), предметом которых является проведение работ по строительству судов и объектов морской техники, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом... должны включать в себя следующее условие об обязанностях подрядчика: обеспечить проведение работ по строительству судов и объектов морской техники в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями, которые предъявляются к производству продукции судостроения в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации», – передает ТАСС текст документа.

              Проект приказа предполагает, что верфи, выполняющие госзаказ, должны отвечать критериям 719-го постановления правительства. Документ определяет, какая продукция может считаться российской. 


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