Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

Минпромторг подготовил проект приказа, согласно которому государственные заказы на строительство судов теперь будут выполняться на территории России, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Гражданско-правовые договоры (контракты), предметом которых является проведение работ по строительству судов и объектов морской техники, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом... должны включать в себя следующее условие об обязанностях подрядчика: обеспечить проведение работ по строительству судов и объектов морской техники в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями, которые предъявляются к производству продукции судостроения в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации», – передает ТАСС текст документа.

Проект приказа предполагает, что верфи, выполняющие госзаказ, должны отвечать критериям 719-го постановления правительства. Документ определяет, какая продукция может считаться российской.