Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 23 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 6-8 градусов, по области – 4-9 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.