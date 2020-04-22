Пентагон высказался по поводу слухов о болезни Ким Чен Ына

У Пентагона нет данных об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. По мнению заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, он по-прежнему контролирует силы Северной Кореи.

«Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет. Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы», – приводит его слова ТАСС.

В Китае ранее усомнились в источниках информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.

В Кремле также знают о сообщениях СМИ про болезнь Ким Чен Ына, но не в курсе, насколько они соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует пойти на контакт с Ким Чен Ыном на фоне сообщений о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера.

Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.