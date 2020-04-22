Супруги-финалисты «Лидеров России» разработают уникальную технологию для сланцевых пород

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария

В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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              Супруги-финалисты «Лидеров России» разработают уникальную технологию для сланцевых пород

              22 апреля 2020, 16:36

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Финалисты специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» – супруги Андрей и Екатерина Казак при поддержке гранта РНФ разрабатывают уникальную отечественную технологию для петрофизического обеспечения сланцевых пород-коллекторов углеводородов.

              Подведены итоги конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука». Андрей и Екатерина Казак при поддержке гранта РНФ разработали не имеющий в мире аналогов метод оценки водосодержания нефтегазовых пластов-коллекторов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Андрей и Екатерина Казак познакомились еще во время учебы в Московском университете и уже 20 лет вместе. Воспитывают восьмилетнюю дочь Варвару. С 2015 года семейная пара работает вместе над общим научным проектом. Супруги вместе со своей командой разработали новый метод для оценки водосодержания слабопроницаемых сланцевых нефтегазовых пластов-коллекторов. Проект 17-77-20120 «Поровая вода как ключевой компонент модели продуктивного пласта в отложениях баженовской свиты на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинций Российской Федерации», поддержанный грантом Российского научного фонда (РНФ) по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

              Проект выполняется с августа 2017 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) совместно с МГУ им. Ломоносова при участии индустриального партнера – Научно-технического центра «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»). В результате реализации проектная группа разработала новую методику оценки водосодержания сланцевых нефтематеринских пород-коллекторов, сделан ряд научных публикаций в высокорейтинговых международных рецензируемых научных журналах и подготовлена патентная заявка на соответствующий метод. Мировое научное сообщество признало разработанный метод самым точным на этот момент развития науки и техники. В конце 2019 год коллектив исследователей подготовил патентную заявку «Способ лабораторного определения водосодержания и устройство для его реализации» и в настоящее время Сколтех получает патент на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

              «Фактически я – лидер проекта, супруга Екатерина – основной исполнитель. Я работаю в Сколтехе, а Екатерина — на геологическом факультете МГУ. Мы не просто муж и жена, а партнеры и коллеги. Работать сообща – большое испытание, но мы любим вызовы, вот и на конкурс «Лидеры России» пришли вместе. Опыт участия здесь выводит конкурсантов из чисто научной сферы, где ты – профессионал, в ту, где нужно уметь доносить свой результат и мотивировать окружающих к конкретным действиям. Здесь мы увидели, что в первую очередь ожидается от Лидера России, сопоставили с тем, что у нас уже есть и выработали план дальнейшего развития», – рассказал Андрей Казак.

              Ведущий научный сотрудник Центра по добыче углеводорода Сколтеха Андрей Казак из династии геофизиков. Его родители – геологи-геофизики, специализирующиеся на геофизических исследованиях скважин. Он пошел по их стопам. Сейчас в Сколтехе наряду с индустриальными проектами он занимается проектом, поддержанным Российским научным фондом по программе грантов молодых учёных РНФ Президентской программы исследовательских грантов.

              «Моя специализация и совокупность компетенций охватывают не только множество традиционных месторождений нефти и газа, но и распространяются на трудноизвлекаемые ресурсы и нетрадиционные объекты разработки, включая сланцевую нефть, высоковязкие нефти, низкопроницаемые коллекторы газа», – пояснил Андрей Казак.

              Екатерина Казак – ведущий специалист в России по исследованию поровых вод горных пород, в том числе слабопроницаемых пород-коллекторов углеводородов, кандидат геолого-минералогических наук старший научный сотрудник кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ, является действующим членом нескольких международных организаций (IAH, EAGE, IAGC), действующий эксперт РНФ. На выбор жизненного пути Екатерины, как и у супруга, тоже повлияла семья. В частности, дедушка Алексей Матвеевич, который работал шахтером на угольных шахтах, а затем буровиком гидрогеологических скважин. По словам Екатерины, дедушка настолько восхищенно и увлеченно рассказывал о строении земли полезных ископаемых, подземной воде, а также изучающих эти явления и процессы геологах, что было просто невозможно не полюбить эту профессию.

              Во время конкурса «Лидеры России» супруги Казак оценочные мероприятия проходили в разных командах. Екатерина отметила, что соперничества в семье их нет, а есть толерантность, поддержка и уважение позиции друг друга.

              «Семья –  это основа и моя крепость. Без поддержки и любви родных и близких мне сложно идти вперед. Мой супруг и моя дочь – самые главные мотиваторы в жизни. Конкурсные игры из научной среды окунули нас в среду управления, где мы смогли увидеть и оценить свои сильные и слабые стороны. Теперь я точно знаю, над чем нужно поработать. Стране нужны профессионалы высокого класса, для них открыты все возможности, ведь кадровый голод достаточно серьезный. Прежде всего, мы шли с мужем на конкурс «Лидеры России» ради новых профессиональных знакомств. Ведь редко где встретишь такое количество умных, талантливых и амбициозных людей. И эта площадка – чудесная возможность испытать себя, повысить навыки коммуникации», – поделилась Екатерина Казак.

              Финалистами конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» из 100 человек стали 83 мужчины и 17 женщин. По мнению Екатерины, консервативное патриархальное российское научное сообщество сложно и неоднозначно воспринимают молодых ученых женского пола.

              «На женщине большая социальная ответственность, так как она совмещает свою карьеру с заботой о детях, муже, родителях, семье, доме. Девушкам-ученым приходится делать перерывы в научной карьере для декретного отпуска. Присутствие гендерного признака в научной среде усложняет карьерный рост ученых женского пола. На мой взгляд, важно увеличить возраст молодых ученых для женщин на время декретного отпуска. И хочется подбодрить девушек-ученых, обязательно принимайте участие в следующем сезоне! Нужно пробовать, стараться. И ничего, что в науке больше ребят. Их везде больше, а если мы не будем пробовать, то никогда не узнаем, на что действительно способны современные российские женщины-ученые», – добавила Екатерина Казак.

              В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16-17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Финалистами стали 100 человек, 30 из них – победителями, которые получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. 10 участников получат образовательный грант в миллион рублей и продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

              Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.


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