Супруги-финалисты «Лидеров России» разработают уникальную технологию для сланцевых пород

Финалисты специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» – супруги Андрей и Екатерина Казак при поддержке гранта РНФ разрабатывают уникальную отечественную технологию для петрофизического обеспечения сланцевых пород-коллекторов углеводородов.

Подведены итоги конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука». Андрей и Екатерина Казак при поддержке гранта РНФ разработали не имеющий в мире аналогов метод оценки водосодержания нефтегазовых пластов-коллекторов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Андрей и Екатерина Казак познакомились еще во время учебы в Московском университете и уже 20 лет вместе. Воспитывают восьмилетнюю дочь Варвару. С 2015 года семейная пара работает вместе над общим научным проектом. Супруги вместе со своей командой разработали новый метод для оценки водосодержания слабопроницаемых сланцевых нефтегазовых пластов-коллекторов. Проект 17-77-20120 «Поровая вода как ключевой компонент модели продуктивного пласта в отложениях баженовской свиты на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинций Российской Федерации», поддержанный грантом Российского научного фонда (РНФ) по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Проект выполняется с августа 2017 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе) совместно с МГУ им. Ломоносова при участии индустриального партнера – Научно-технического центра «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»). В результате реализации проектная группа разработала новую методику оценки водосодержания сланцевых нефтематеринских пород-коллекторов, сделан ряд научных публикаций в высокорейтинговых международных рецензируемых научных журналах и подготовлена патентная заявка на соответствующий метод. Мировое научное сообщество признало разработанный метод самым точным на этот момент развития науки и техники. В конце 2019 год коллектив исследователей подготовил патентную заявку «Способ лабораторного определения водосодержания и устройство для его реализации» и в настоящее время Сколтех получает патент на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Фактически я – лидер проекта, супруга Екатерина – основной исполнитель. Я работаю в Сколтехе, а Екатерина — на геологическом факультете МГУ. Мы не просто муж и жена, а партнеры и коллеги. Работать сообща – большое испытание, но мы любим вызовы, вот и на конкурс «Лидеры России» пришли вместе. Опыт участия здесь выводит конкурсантов из чисто научной сферы, где ты – профессионал, в ту, где нужно уметь доносить свой результат и мотивировать окружающих к конкретным действиям. Здесь мы увидели, что в первую очередь ожидается от Лидера России, сопоставили с тем, что у нас уже есть и выработали план дальнейшего развития», – рассказал Андрей Казак.

Ведущий научный сотрудник Центра по добыче углеводорода Сколтеха Андрей Казак из династии геофизиков. Его родители – геологи-геофизики, специализирующиеся на геофизических исследованиях скважин. Он пошел по их стопам. Сейчас в Сколтехе наряду с индустриальными проектами он занимается проектом, поддержанным Российским научным фондом по программе грантов молодых учёных РНФ Президентской программы исследовательских грантов.

«Моя специализация и совокупность компетенций охватывают не только множество традиционных месторождений нефти и газа, но и распространяются на трудноизвлекаемые ресурсы и нетрадиционные объекты разработки, включая сланцевую нефть, высоковязкие нефти, низкопроницаемые коллекторы газа», – пояснил Андрей Казак.

Екатерина Казак – ведущий специалист в России по исследованию поровых вод горных пород, в том числе слабопроницаемых пород-коллекторов углеводородов, кандидат геолого-минералогических наук старший научный сотрудник кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ, является действующим членом нескольких международных организаций (IAH, EAGE, IAGC), действующий эксперт РНФ. На выбор жизненного пути Екатерины, как и у супруга, тоже повлияла семья. В частности, дедушка Алексей Матвеевич, который работал шахтером на угольных шахтах, а затем буровиком гидрогеологических скважин. По словам Екатерины, дедушка настолько восхищенно и увлеченно рассказывал о строении земли полезных ископаемых, подземной воде, а также изучающих эти явления и процессы геологах, что было просто невозможно не полюбить эту профессию.

Во время конкурса «Лидеры России» супруги Казак оценочные мероприятия проходили в разных командах. Екатерина отметила, что соперничества в семье их нет, а есть толерантность, поддержка и уважение позиции друг друга.

«Семья – это основа и моя крепость. Без поддержки и любви родных и близких мне сложно идти вперед. Мой супруг и моя дочь – самые главные мотиваторы в жизни. Конкурсные игры из научной среды окунули нас в среду управления, где мы смогли увидеть и оценить свои сильные и слабые стороны. Теперь я точно знаю, над чем нужно поработать. Стране нужны профессионалы высокого класса, для них открыты все возможности, ведь кадровый голод достаточно серьезный. Прежде всего, мы шли с мужем на конкурс «Лидеры России» ради новых профессиональных знакомств. Ведь редко где встретишь такое количество умных, талантливых и амбициозных людей. И эта площадка – чудесная возможность испытать себя, повысить навыки коммуникации», – поделилась Екатерина Казак.

Финалистами конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» из 100 человек стали 83 мужчины и 17 женщин. По мнению Екатерины, консервативное патриархальное российское научное сообщество сложно и неоднозначно воспринимают молодых ученых женского пола.

«На женщине большая социальная ответственность, так как она совмещает свою карьеру с заботой о детях, муже, родителях, семье, доме. Девушкам-ученым приходится делать перерывы в научной карьере для декретного отпуска. Присутствие гендерного признака в научной среде усложняет карьерный рост ученых женского пола. На мой взгляд, важно увеличить возраст молодых ученых для женщин на время декретного отпуска. И хочется подбодрить девушек-ученых, обязательно принимайте участие в следующем сезоне! Нужно пробовать, стараться. И ничего, что в науке больше ребят. Их везде больше, а если мы не будем пробовать, то никогда не узнаем, на что действительно способны современные российские женщины-ученые», – добавила Екатерина Казак.

В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16-17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». Финалистами стали 100 человек, 30 из них – победителями, которые получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. 10 участников получат образовательный грант в миллион рублей и продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.