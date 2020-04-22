Клишас оценил исследование о поправках в Конституцию

Результаты исследований общественного мнения демонстрируют наличие у общества запроса на изменения в Конституцию, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя результаты исследования ВЦИОМ относительно изменений в основной закон.

«Повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к конституции, его своевременность и актуальность. Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения», – цитирует ТАСС Клишаса.

Он отметил, что востребованность поправок объясняется тем, что они направлены на повышение качества жизни каждого человека.

«Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства», – отметил он.

Клишас напомнил, что поправки в Конституцию содержат положения, касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства и правовой системы.

«Все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми», – заключил сенатор.

Ранее результаты исследования ВЦИОМ показали, что две трети россиян примут участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в России нормализуется.