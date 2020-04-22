Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 22 апреля, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 6-8 градусов, по области – 4-9 градусов тепла.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.

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