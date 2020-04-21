Путин и Роухани обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани обсудил обмен опытом между странами в борьбе с коронавирусом.

Роухани в разговоре заявил, что необходимо «расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», – подчеркнул Роухани.

Российский лидер также указал на важность преодоления текущих условий и подтвердил настрой на развитие двусторонних отношений.

Кроме того, Роухани заявил Путину о намерении продолжить консультации в астанинском формате по Сирии на высшем уровне.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в числе стран, где проходят клинические испытания вакцины от коронавируса, есть Иран.