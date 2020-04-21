Политолог: Радикальная оппозиция вместо помощи стране совершает мелкие пакости

Те, кто зазывает людей на онлайн-митинги протеста по поводу действий властей против коронавируса, – это неадекватные люди. Либо они таким образом просто хайпуют. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя призывы организаторов оппозиционной кампании «Нет!» собрать онлайн-митинг.

«В кризисной ситуации, которая имеет общенациональный масштаб, даже оппозиционные силы обычно поддерживают свои правительства, помогают справиться с общей бедой. И в целом российская оппозиция сейчас тоже ведет себя достаточно ответственно и достойно», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Тем не менее, есть маргиналы, которые призывают к акциям недовольства, посетовал эксперт. «Их действия выглядят несколько неадекватно. А особенно неадекватно – устраивать такие акции в режиме онлайн. К сожалению, иногда им удается даже проводить реальные митинги. Мы видели это накануне во Владикавказе, где людей накручивал человек с расстроенной психикой. В результате выходит несколько сотен человек, из которых один требует введения ЧС, другой – всем разрешить выйти из дома на улицу, третий требует денег, четвертый еще чего-то требует. А все вместе при этом стоят и кашляют друг на друга», – возмущается эксперт.

Подобные призывы, подчеркнул Данилин, показывают неадекватность представителей радикальной оппозиции. «Совершают мелкие пакости. Вместо того, чтобы помогать стране, занимаются вредительством. В очередной раз оппозиционеры показывают, что борются не за страну, а просто ловят хайп. Но в данной обстановке такой хайп крайне негативно сказывается как на общественном сознании, так и на безопасности людей. Призывы к митингам на фоне пандемии очень и очень опасны», – подытожил Данилин.

Накануне столичный муниципальный депутат Илья Азар заявил в Facebook, что оппозиционеры, организаторы кампании «Нет!» проведут 28 апреля онлайн-митинг «За жизнь», на котором потребуют от властей «спасать людей и страну» во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции. Акция, по его словам, пройдет в виде прямого эфира на YouTube.

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