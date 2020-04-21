Дана оценка эпидситуации по гриппу и ОРВИ в Москве

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, число заболевших еженедельно уменьшается: за последние четыре недели число пациентов уменьшилось в 2,5 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по российской столице.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве (...) спокойная, число заболевших в городе еженедельно уменьшается: за последние четыре недели число заболевших уменьшилось в 2,5 раза».

Показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению, регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

«По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в городе на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов и аденовирусов)», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Москвы будут отслеживать геолокацию граждан с симптомами ОРВИ, у которых коронавирус не выявлен официально.