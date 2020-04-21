Основатель MDK объяснил рост числа мемов в Рунете

Из-за распространения коронавируса россияне остаются дома, в связи с чем больше сидят в интернете, создавая новые мемы и графический контент, заявил газете ВЗГЛЯД основатель паблика MDK, крупнейшего сообщества ВКонтакте Роберто Панчвидзе.

«Благодаря самоизоляции, естественно, народ в интернете стал более активным, ведь делать особо нечего, а мемы – это единственная возможность хоть как-то себя проявить, выпустить свое недовольство в контенте. Это, кстати, касается и людей, которые делают графический контент, блогеров – все они начали выпускать гораздо больше материала, чем обычно», – говорит Панчвидзе.

Он рассказывает, что сейчас в сети очень популярно обыгрывание повестки дня, то есть тема изоляции стоит на первом месте. Вчера, например, ростовчане устроили виртуальный митинг против режима самоизоляции в мобильной версии одного из сервисов «Яндекса», к которому позже присоединились и жители других крупных городов России.

«Думаю, что именно это проявление активности временное, тем более что «Яндекс» удалил все эти комментарии, но сама идея виртуальных митингов, возможно, пойдет дальше. Кто знает, может завтра мы увидим их в какой-то компьютерной игре, например. Все может быть», – считает Панчвидзе.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что в 2020 году так много мемов потому, что людям необходимо отгородиться от различных стрессовых новостей и как-то снять напряжение.