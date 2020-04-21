Песков заявил об отсутствии новых решений после общения Путина с экспертами

Президент России Владимир Путин после общения с экспертами в понедельник не принял решений по режиму, необходимому для борьбы с коронавирусом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Каких-то конкретных решений вчера не принималось», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что руководство страны думает о моменте, когда начнется постепенный выход из этого режима. В частности, напомнил он, в понедельник на совещании у Путина уже звучали разные точки зрения на этот счет.

«Кто-то говорил, что надо сейчас уже открывать школы, кто-то говорил, что надо уже сейчас выходить на улицы, кто-то, наоборот, говорил, что это был бы непростительный риск. Все эксперты авторитетные, все знающие, талантливые, но они имеют разные точки зрения. Все эти точки зрения учитываются руководством при принятии решений», – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что президент ежедневно знакомится с мнениями экспертов, чтобы «получать ежедневные апгрейды изменений эпидемиологической ситуации».

«Безусловно, самоизоляция – это время не легкое, тем более, когда это длится несколько недель, но здесь все мы рассчитываем на сознательность и дисциплинированность друг друга, ибо для снижения эпидемиологической опасности других вариантов нет», – указал Песков.

У него спросили также о том, какие настроения в российском обществе вызывают интерес Кремля, на что Песков заметил, что администрация президента «традиционно внимательно наблюдает за социологической картиной».

Он также оценил как «ненормальную» ситуацию с очередями в московском метро после введения проверки пропусков, добавив, что об этом речь тоже шла, передает РИА «Новости».

Песков сообщил, что во вторник Путин обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом.

«Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область. Разумеется, в разговоре с главами регионов в эти дни, в это время у президента главным образом речь идет о том, как эффективно и своевременно принимаются меры по созданию необходимых резервов для борьбы с коронавирусом, как обстоит эпидемиологическая ситуация в регионе. И всевозможные аспекты социально-экономического положения также, естественно, президент обсуждает», – добавил он.

По его словам, обе встречи будут открытыми.

Накануне Путин провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, на котором в частности поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД