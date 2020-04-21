Кононенко назвал истерикой судебный иск американцев против ВОЗ

«ВОЗ не может ничего предложить для борьбы с коронавирусом. Тем не менее обращение американцев с коллективным иском – это еще не паника, но уже истерика. Паника – это следующая стадия, когда начинают стрелять», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя судебный иск, поданный жителями пригорода Нью-Йорка в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«У меня есть приятель, который считает, что ВОЗ раздувает лишнюю панику. Все люди сейчас находятся в нервозном состоянии, и всем нужно кого-то в чем-то обвинить. Американцы считают, что ВОЗ виновата в том, что она вовремя не предупредила их об опасности болезни. А русские, как мой приятель, считают, что организация сгущает краски. Наверное, истина находится где-то посередине, если она вообще есть», – рассказал Кононенко.

По мнению собеседника, ВОЗ – «организация совершенно бессмысленная, как и любые другие организации под эгидой ООН». «Это такой набор чиновников, привыкших сидеть на высоких зарплатах и летать по всему миру. А когда они должны заниматься антикризисным менеджментом, вдруг оказывается, что они ничего не умеют. И все страны мира начинают решать проблему так, как считают нужным, без какого-либо координирующего органа сверху. Мы это видим и в Европе, и в России, и в США», – отметил собеседник.

«В общем и целом, вся глобализация и все международные организации, которые ничего не могут решить, оказываются фуфлом. Но обращение американских граждан с судебным иском – это еще не паника, но уже истерика. Паника – это следующая стадия, когда начинают стрелять. Я ее пока не вижу», – заключил Кононенко.

Как сообщалось ранее, жители пригорода Нью-Йорка решили подать в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению американских граждан, ВОЗ проявила халатность в ситуации с пандемией коронавируса.

В обвинительном заключении говорится, что коллективный иск против ВОЗ подан «за существенный ущерб, понесенный истцами (...), который стал следствием грубой халатности ВОЗ, вовремя не объявившей коронавирус (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Также истцы обвинили ВОЗ в неспособности должным образом контролировать борьбу с коронавирусом в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань в частности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД