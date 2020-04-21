Во вторник в России в восьмой раз празднуется День местного самоуправления, учрежденный указом президента Владимира Путина в 2012 году. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления направила муниципальному сообществу поздравление по этому случаю, указав на большую роль местного самоуправления в жизни страны на фоне предстоящего голосования по поправкам в Конституцию, а также в ситуации с коронавирусом.

Цель праздника заключается в повышении роли и значения института местного самоуправления, указывается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что местное самоуправление (МСУ) имеют богатую историю – их предшественниками были земские собрания, которые в XIX веке занимались хозяйственными и общественными вопросами на местах. В их ведении находилось открытие больниц и школ, строительство дорог. В СССР институты самоуправления были фактически упразднены и заново появились уже во время перестройки.

В Конституции 1993 года закреплены гарантии органов МСУ, которые не входят в систему органов государственной власти и являются дополнительной структурой для решения социальных и общественных вопросов.

В данный момент в стране насчитывается более 20 тыс. МСУ, которые играют большую роль в жизни общества и на разных государственных уровнях отстаивают интересы жителей конкретного места: села, города или городского округа.

«Местное самоуправление – самый близкий к населению уровень публичной власти. От эффективности работы городских, окружных, районных и поселковых администраций, депутатского корпуса, иных муниципальных органов власти в значительной степени зависит социальное самочувствие граждан России. Муниципальные служащие в содружестве с активистами территориального общественного самоуправления, иными объединениями неравнодушных граждан решают понятные, прикладные, но при этом важные задачи

по улучшению качества жизни каждого человека. И каждый человек ждет от вас понимания, участия, заботы, чуткой реакции на проблемы и трудности, готовности выслушать и обсудить предложения. Наши жители небезразличны к своей малой родине, готовы принимать активное участие в ее судьбе и хотят видеть, чувствовать неравнодушных сторонников в вас – людях, которым они доверили управление территорией», – говорится в поздравлении.

Указывается, что «2020 год станет судьбоносным для всей системы местного самоуправления»: «Нам предстоит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию нашей страны, в которой предлагается еще больше усилить роль местного самоуправления, сделать его частью единой системы публичной власти в России. Это, безусловно, будет способствовать совершенствованию ресурсного обеспечения местного самоуправления, даст ему (...) новые полномочия, но и повысит ответственность за принимаемые решения».

«30 января 2020 г. состоялось заседание Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Поручения (...) по итогам заседания Совета направлены на создание прочных основ для углубления участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов», – отмечается в пресс-релизе.

Большая работа развернута по таким вопросам, как «органичное «встраивание» муниципальных властей в систему управления национальными проектами, оптимизация управленческих процедур, цифровизация муниципального хозяйства, отбор и тиражирование лучших муниципальных практик, многократное увеличение призового фонда Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», использование эффективных инструментов повышения финансовой обеспеченности муниципалитетов, обучение глав муниципальных образований современным управленческим технологиям, комплексное развитие инициативного бюджетирования», и от того, насколько качественно будет выполнена эта работа, «в конечном итоге и зависит, как будет действовать конституционная поправка о единой системе публичной власти».

«Призываем муниципальное сообщество включаться в эту деятельность как можно активнее!», – призывают в Ассоциации.

«День местного самоуправления в этом году мы встречаем в тревожной обстановке (...) Не остается в стороне от этой борьбы (с коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) и муниципальное сообщество. Не жалея сил и личного времени, зачастую рискуя своим здоровьем, наши коллеги в органах местного самоуправления продолжают добросовестно исполнять свой профессиональный долг. Однако в дополнение к своим обычным обязанностям они несут дополнительную нагрузку: организуют на местах необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, способствуют организации медицинской помощи пострадавшим, помогают социально-незащищенным слоям населения пережить экономические последствия пандемии. Самоотверженный труд руководителей и специалистов органов местного самоуправления заслуживает искренней благодарности! Уверены – вы обязательно почувствуете эту благодарность от людей, если станете для них настоящей опорой в сложившейся ситуации», – отмечается в поздравлении.

В Ассоциации уверены, что Россия «успешно преодолеет выпавшие на ее долю неожиданные испытания и выйдет из них с умноженными силами».