Власти Баварии объяснили отмену фестиваля «Октоберфест-2020»

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер подтвердил отмену знаменитого фестиваля пива «Октоберфест» в Мюнхене из-за распространения коронавируса нового типа.

«Мы живем в другие времена, а жить во время коронавируса означает жить осторожно. Пока нет вакцины, нужно быть особенно внимательными», – передает ТАСС слова Зедера на совместной пресс-конференции с обер-бургомистром города Дитером Райтером.

«Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что «Октоберфест» в этом году не пройдет», – сообщил премьер Баварии.

Зедер указал на то, что в пивных палатках будет крайне сложно обеспечить соблюдение дистанции.

«Это все факторы, которые ведут к усилению распространения [вируса]. Мы знаем, как это тяжело. Многое тут еще имеет и экономическую подоплеку», – напомнил земельный премьер. «Сегодня для меня немного печальный день», – заметил со своей стороны Райтер.

Крупнейший праздник пива должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

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