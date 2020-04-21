Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Курс доллара на старте торгов Московской биржи вырос на 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 76,11 руб.

Последний раз курс доллара находился выше отметки в 76 руб. 6 апреля, отмечает ТАСС.

Курс евро на открытии поднимался на 0,08%, до 82,06 руб., к 10.09 мск увеличивается на 0,47%, до 82,37 руб.

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