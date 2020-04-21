Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 21 апреля, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 9-11 градусов, по области – 7-12 градусов тепла.

Ветер северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

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