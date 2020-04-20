Эрдоган пригрозил Дамаску «серьезными потерями»

Правительственная армия Сирии «усилила агрессию» в провинции Идлиб и может заплатить за это «очень серьезными потерями», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Режим (президента Сирии Башара Асада, – прим. ВЗГЛЯД) усилил агрессию в Идлибе. Если режим продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьезными потерями», – приводит слова турецкого лидера ТАСС.

При этом государственное сирийское агентство САНА несколько месяцев на постоянной основе сообщает о том, как находящиеся в Идлибе террористы нарушают режим прекращения огня, который был установлен с 6 марта.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и Россия ведут совместное патрулирование трассы М-4.