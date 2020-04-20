ОП объявила о начале конкурса по отбору 43 членов нового состава

Общественная палата объявила о начале конкурса по отбору 43 граждан для включения в новый состав палаты в качестве представителей общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций, сообщила пресс-служба органа.

В соответствии с законом, конкурсный отбор проводится по четырнадцати направлениям общественной деятельности, которые определяет специальная рабочая группа, сообщается на сайте ОП.

Документы будут приниматься в течение 30 дней от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, обладающих опытом работы в соответствующем направлении общественной деятельности.

В этом году рабочей группой принято решение частично изменить направления отбора. К примеру, было предложено проводить отбор по новому направлению «Развитие института независимого общественного наблюдения».

По словам зампредседателя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, сейчас общественное наблюдение на выборах – это мощное гражданское движение.

«На президентских выборах общественными наблюдателями стали около 150 тыс. человек. Огромное количество граждан приняло участие в общественном контроле за региональными избирательными кампаниями в прошлом году. Это движение развивается и будет развиваться дальше. Уже сейчас на сайте общественныйнаблюдатель.рф зарегистрировано около 40 тыс. кандидатов в наблюдатели на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – сказал он.

При этом он уточнил, что поступила информация о еще минимум 30 тыс. кандидатов, готовящихся подать свои документы. По словам Воронцова, в палате должны быть представлены эксперты и активисты, занимающиеся независимым наблюдением.

Процедура формирования нового, седьмого состава Общественной палаты, в соответствии с законом была инициирована президентом Владимиром Путиным 25 февраля.

В настоящее время новый состав ОП РФ сформирован уже почти на три четверти: 40 ее членов утверждены указом главы государства, 84 члена избраны региональными общественными палатами (не определилась с представителем только ОП Севастополя), еще 43 члена нового состава предстоит определить по результатам объявленного конкурса.

В пресс-службе ОП напоминают, что состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной – на 45%.

«Для нас важно, чтобы Общественная палата воспринималась как динамичный живой организм. Обновление состава – это крайне важно. Нужно, чтобы приходили новые общественники, гражданские активисты, которые своей реальной работой, своими социальными проектами завоевали себе авторитет», – заявила политолог и член ОП Оксана Гаман-Голутвина.

По ее словам, ключевая задача представителей НКО, которые отбираются по конкурсу, – обеспечить диалог государства и социальных сообществ, подчеркивает эксперт.

Политолог напомнила, что целый ряд членов ОП был избран в законодательные органы или назначен на госслужбу: «Евгений Примаков (Госдума), Алексей Аветисов (Администрация президента), Ольга Амельченкова («Единая Россия»), Евгения Уваркина (мэр Липецка), Маргарита Русецкая (Мосгордума) и др.».