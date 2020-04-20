В Новосибирской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00 мск) 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и два ребенка. За пределы региона выезжали двое - в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19, таким образом, увеличилось до 132. Шестнадцать человек выздоровели, трое скончались.

В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе пять детей с подтвержденным диагнозом. В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. Под медицинским наблюдением находятся около 2 тыс. человек.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, более 152,5 тыс. человек умерли, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

В России за сутки подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 вирус-положительных в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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