Ветераны войны в Ленобласти получили в подарок продуктовые наборы

В Ленинградской области все ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны получили продуктовые наборы. Посылки на дом доставляют добровольцы, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности.

«Доставка на дом продуктовых наборов всем ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны Ленинградской области была запущена на прошлой неделе. На данный момент помощь получили уже 1049 жителей области», – рассказала сотрудница пресс-службы компании «Бронка Групп» Юлия Земскова. Данный холдинг является организатором акции по доставке продуктов ветеранам. По словам Земсковой, в списке адресатов – все живущие в регионе ветераны и инвалиды войны.

Готовые наборы забирают волонтеры из муниципалитетов. «Мы распространяем свою помощь через муниципалитеты. Мы решили, что так будет правильнее», – пояснила Земскова. Соблюдаются и меры безопасности. «Каждый волонтер обязательно проходит тест на коронавирус. И только потом, когда получен отрицательный результат, он может ехать к ветеранам», – отметила Земскова. Она отмечает, что ветераны очень рады подобной помощи – принимают ее со словами большой благодарности.

Наборы включают в себя 11 основных позиций из продуктовой корзины с длительным сроком годности. В каждую посылку также вложен буклет с информацией о COVID-19 и о том, где можно получить консультативную и медицинскую помощь по этому поводу борьбы с этим вирусом.

Компания «Бронка Групп» объявила о своей акции «Добрый сосед» в прошлую среду. Она стала первой частной компанией в регионе, которая начала помогать ветеранам в условиях распространения коронавируса.

По данным комитета по социальной политики Ленинградской области, в регионе проживает 157 инвалидов и 892 участника Великой Отечественной войны. Ранее Минздрав РФ рекомендовал гражданам старше 60 лет воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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