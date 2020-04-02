Эксперт оценил последствия падения экспортной цены российской нефти

«Апрель и май станут сложным периодом для российских нефтяников», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал установление отрицательных ценовых формул на экспорт российской нефти.

«Речь идет о конкретной формуле отгрузки нефти по системе CIF. Это когда вы доставляете нефть до порта, и право собственности передается в порту потребителю. На сегодняшний день такая схема приносит российским компаниям убытки. Оставлять нефть на внутреннем рынке теперь дешевле, чем отгружать ее в порт назначения», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, такие убытки незначительны, и если цены пойдут вверх – подобные схемы нефтебизнеса вновь станут рентабельными. «Но апрель и май станут сложным периодом для российских нефтяников. На какой-то период они постараются остановить добычу из нерентабельных скважин. И хотя издержки на остановку и запуск скважин выше, чем убытки, которые компании несут от падения цен, массового сокращения добычи не будет. За счет высокой консолидации отрасли компании смогут выжить», – подчеркнул эксперт.

Ближе к июню, прогнозирует Юшков, сократится предложение со стороны производителей, пик кризиса из-за карантинных мер в Европе закончится, и тогда «мы увидим первые ростки потребления нефти».

Эксперт также отметил, что от такого кризиса выиграет Белоруссия – Минску сейчас сверхвыгодно покупать российскую нефть. «Экспортная пошлина была рассчитана исходя из мартовских котировок – в среднем по 25 долларов за баррель нефти. В мае, когда экспортную пошлину рассчитают исходя из апрельских цен (а они будут на уровне 10-15 долларов за баррель), она практически обнулится. В таком случае желание Минска покупать нефть по четыре доллара за баррель вполне реализуемо», – заключил Юшков.

Ранее из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости нефти на внутреннем рынке России стали отрицательными. Так, котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в понедельник равнялась минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а во вторник снизилась до минус 1,2 тысячи. Для поставки на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Это значит, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и средиземноморском регионе в эти два дня. При этом по итогам марта среднее значение котировки все же осталось положительным, упав примерно на 12,5 тыс. рублей за тонну по сравнению с февральским показателем.

На этом фоне Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.

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