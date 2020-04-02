В России снизился спрос на наличные рубли и валюту

Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на наличные рубли и иностранную валюту.

В банке сообщили, что «спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», передает РИА «Новости».

Объем снятия наличных в первой половине нынешней недели менее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% – в банкоматах. При этом продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что данная динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции: «Никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными (...) Люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций».

Ранее Банк России посоветовал банкам дезинфицировать банкоматы и наличные деньги. Также там заявляли, что рекомендация ограничить из-за коронавируса выдачу наличных в банкоматах касается только купюр, которые не прошли обработку.

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