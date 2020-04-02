В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Как самоизоляция изменит россиян

Самоизоляция изменит российское обществоФото: Артур Лебедев/РИА Новости
Режим самоизоляции в России необходимо продлить. С такими предложениями выступили некоторые члены российского правительства. В Китае, где столкнулись с вирусом раньше, уже выявили ряд негативных последствий от заточения граждан по квартирам – например, возросло число разводов. Но есть и положительные моменты. Это снижение числа ДТП, падение до нуля уличной преступности. Чего ждать в России? Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренни? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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              В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

              2 апреля 2020, 08:29

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Критика со стороны Евросоюза (ЕС) на тему запрета иностранцам и зарубежным компаниям владеть земельными участками в Крыму бессмысленна, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

              Молохов заявил, что «вся эта критика и заявления бессмысленны». Он подчеркнул, что «наша страна не нуждается в признании ЕС указов президента России», передает РИА «Новости».

              По его словам, запрет иностранцам владеть землей на большей части территории Крыма будет стимулировать деловую активность на территории полуострова.

              «При этом не может быть и речи о какой-либо принудительной реквизиции либо конфискации имущества, все должно будет происходить по суду при условии предварительной и равноценной компенсации», – подчеркнул он.

              Ранее ЕС подверг критике решение запретить иностранцам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его «нарушением международного гуманитарного права». Там отметили, что «не признают этот указ».

              В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что документ – это еще одна попытка «принудительной интеграции» полуострова в состав России.

              Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.

              Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

              Политолог Марат Баширов заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что такое решение «основано на анализе инфраструктурных проектов, которые готовятся к реализации в данных регионах», запрет «необходим, чтобы реализовывать проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».

              Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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