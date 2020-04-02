В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

Критика со стороны Евросоюза (ЕС) на тему запрета иностранцам и зарубежным компаниям владеть земельными участками в Крыму бессмысленна, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Молохов заявил, что «вся эта критика и заявления бессмысленны». Он подчеркнул, что «наша страна не нуждается в признании ЕС указов президента России», передает РИА «Новости».

По его словам, запрет иностранцам владеть землей на большей части территории Крыма будет стимулировать деловую активность на территории полуострова.

«При этом не может быть и речи о какой-либо принудительной реквизиции либо конфискации имущества, все должно будет происходить по суду при условии предварительной и равноценной компенсации», – подчеркнул он.

Ранее ЕС подверг критике решение запретить иностранцам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его «нарушением международного гуманитарного права». Там отметили, что «не признают этот указ».

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что документ – это еще одна попытка «принудительной интеграции» полуострова в состав России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

Политолог Марат Баширов заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что такое решение «основано на анализе инфраструктурных проектов, которые готовятся к реализации в данных регионах», запрет «необходим, чтобы реализовывать проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».

Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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