В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет 2 градуса тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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