СМИ узнали о возобновлении активного лечения Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, врачи возобновили ее активное лечение, сообщают СМИ.

Сейчас Заворотнюк постоянно возят в клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Ранее это было невозможно из-за ослабленного болезнью организма, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Утверждается, что с ней в клинике живет ее супруг Петр Чернышев, который сопровождает ее в том числе на процедуры.

Напомним, как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше.