В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 2 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 5 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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