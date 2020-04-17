Нарушившая самоизоляцию торговка напала на полицейских в Крыму

В Симферополе местная жительница, нарушившая самоизоляцию, напала на полицейского, который мешал ей заниматься торговлей, сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

В четверг наряд полиции нес службу по патрулированию города, в центре города полицейские выявили женщину, организовавшую несанкционированную торговлю, сообщается на сайте ведомства.

«На разъяснительную беседу о соблюдении режима самоизоляции она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча. Следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, жизни и здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает. Нападавшую задержали.

В СК напомнили, что ст. 318 УК за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей предусматривает наказание от 200 тыс. рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД