Музыкант Стас Море написал песню в благодарность врачам

Российский исполнитель Стас Море презентовал новую музыкальную композицию «#СпасибоВрачи» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Новая музыкальная композиция уже доступна для прослушивания и скачивания на музыкальных сервисах. В композиции Стас Море выражает благодарность и поддержку врачам, а также призывает людей оставаться дома, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также исполнитель запустил в Instagram челлендж в поддержку медицинских работников в период борьбы с распространением коронавируса.

Для того чтоб поддержать челлендж, необходимо записать кавер-версию на музыкальную композицию «#СпасибоВрачи», опубликовать видео в своем Instagram-аккаунте и поставить хештеги: #счастьеесть, #мывместе, #спасибоврачи.

«В этой непростой ситуации, с которой столкнулись люди всей планеты, наш человеческий долг поддержать тех, кто в прямом смысле бьется за наше здоровье и нашу жизнь. Давно человечество не получало такого глобального вызова, и самый сильный удар получают врачи. Каждый может поддержать наших медбратьев и медсестер своим способом», – отмечает певец.

По словам заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова, уже более 80 тыс. человек стали волонтерами акции #МЫВМЕСТЕ.

«Они помогают всем, кому сейчас особенно нужна помощь: покупают продукты, оказывают психологическую поддержку, предоставляют бесплатные онлайн-консультации. А со вчерашнего дня каждый россиянин, став волонтером, может оказать помощь медработникам – врачам, медсестрам, медицинскому персоналу. Для этого на сайте мывместе2020.рф появилась специальная кнопка «Личный помощник врача», – уточнил он.

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