Росздравнадзор назвал степень точности зарегистрированных в России тестов на коронавирус

Точность 11 зарегистрированных тест-систем для диагностики коронавируса на территории России составляет более 95%, погрешность в 5% связана с неправильным сбором, обработкой и транспортировкой, сообщили в Росздравнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в России «зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса (тест-системы для диагностики COVID-19)».

Для подтверждения клинического диагноза COVID-19 «используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2».

«Погрешность в 5% складывается из совокупности ряда причин: неправильная идентификация и процедура сбора образца (мазка), нарушения в обработке, транспортировке и хранении, тестирование за пределами диагностического окна», – добавили в Росздравнадзоре.

По последним данным, в России количество вирус-положительных пациентов выросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД