Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 17 апреля, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки, ожидаются дождь и мокрый снег, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 5-7 градусов, по области – 4-9 градусов тепла.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба.

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