Шведская принцесса решила помогать медсестрам в больнице

Шведская принцесса София прошла краткий курс обучения для медработников, теперь она будет помогать медсестрам в больнице Софияхеммет в Стокгольме, сообщает издание Aftonbladet.

«Во время кризиса, в котором мы сейчас находимся, принцесса будет на добровольных началах помогать сотрудникам больницы», – рассказала изданию глава пресс-службы больницы Маргарета Торгрен, сообщает РИА «Новости».



Принцесса прошла трехдневный курс, за время которого учеников научили основам работы в больнице. Добровольцы будут помогать медперсоналу, работать с пациентами и решать административные задачи.

Сейчас такие обучающие курсы в разных частях Швеции проходят более 90 тысяч человек, сообщил представитель Управления по социальной защите населения Йохана Сандваль.

В Швеции от коронавируса скончались более 1,3 тыс. человек, заразились – 12,5 тыс. При этом в стране не вводился строгий карантин, работу продолжают школы, детские сады и рестораны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи.