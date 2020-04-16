Путин пообещал комплексные решения по банковским кредитам для строителей

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что будут приняты комплексные решения, обеспечивающие доступность банковских кредитов для строительной отрасли.

«Знаю, что правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли. Это 12 млрд рублей. Прошу максимально быстро запустить этот механизм. Также до конца апреля», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил, что субсидирование будет предоставлено только тем строительным компаниям, которые сохранят занятость.

Он отметил, что строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов. По словам Путина, необходимо избежать долгостроев.

«И еще одно условие, а точнее, обязательство. Точнее, нужно, чтобы это было юридическое обязательство. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены – их квартиры построят качественно и в срок», – отметил президент.

Президент подчеркнул, что строительство масштабных инфраструктурных проектов в России будет продолжено.

Также глава государства предложил предоставить «Дом.рф» госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей.

«В качестве меры поддержки жилищного строительства предлагаю предоставить государственную гарантию Минфина корпорации ДОМ.РФ в размере 50 млрд рублей, и за счет этой гарантии корпорация сможет привлечь средства, кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков», – передает слова Путина ТАСС.

Путин поручил правительству, регионам и компаниям разработать специальный режим на стройках для обеспечения безопасности на фоне коронавируса.

«Мои консультации, которые я постоянно провожу с экспертами, показывают, что могут быть выработаны специальные безопасные режимы строительных работ. Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы», – сказал он.

Он также предложил увеличить аванс по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30% до 50%.

«Прошу также проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве. Сейчас авансируется 30% по контракту, предлагаю увеличить эту долю до 50%. За счет этого предоставить строительным и другим компаниям дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять обязательства перед поставщиками в других отраслях и, главное, сохранить рабочие места, зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов», – сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что власти обязательно поддержат строительный комплекс, стройка должна стать локомотивом экономики.