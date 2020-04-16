Матвиенко не увидела причин для отмены майских праздников

Пока предпосылок для отмены майских праздников из-за коронавируса нет, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что даже сложная ситуация с коронавирусом не приведет к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями. По ее словам, «таких предпосылок нет», передает РИА «Новости».

«Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», – сказала она.

По ее мнению, многое будет зависеть от рекомендаций врачей, когда можно будет смягчить требования к самоизоляции россиян.

Напомним, в России за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.