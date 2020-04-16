Врач оценил результативность принимаемых Россией мер против COVID-19

В России удалось добиться увеличения заболеваемости коронавирусом по арифметической прогрессии, а не по геометрической, у самоизоляции есть эффект, считает доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Малышев указал на онлайн-конференции в ММПЦ «МИА Россия сегодня»: «Самое главное, что в нашей стране удалось добиться, что увеличение заболеваемости происходит по нарастающей по арифметической прогрессии, а не по геометрической».

При этом он отметил, что пик заболеваемости в России еще не пройден, страна пока находится у его подножия, однако «подножия разные бывают, горы разные бывают», передает РИА «Новости».

«Дай Бог, чтобы мы находились у подножия Карпат, старых гор, обычно небольшого размера», – добавил врач.

«Все делается для того, чтобы постараться как-то ограничить эту эпидемию, и я думаю, что если бы не проводились меры самоизоляции, мы уже имели бы значительно большие цифры, чем сейчас», – подчеркнул Малышев.

Между тем в ВОЗ обеспокоились ситуацией с коронавирусом в России.

Напомним,в России за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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