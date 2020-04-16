Победитель «Лидеров России» назначен руководителем департамента Минюста

Победитель конкурса «Лидеры России» Александр Строганов назначен директором департамента управления делами Министерства юстиции. Он будет курировать сразу несколько направлений в ведомстве.

Строганов стал лауреатом конкурса «Лидеры России» в 2018-2019 годах. Также он является членом клуба лидеров России «Эльбрус». До участия в конкурсе Строганов занимался предпринимательством, осуществлял экспорт российской провизии в Китай. После победы в конкурсе стал руководителем АО «Ремвооружение» петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение» (дочернее предприятие «Ростеха»), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После конкурса «Лидеры России» наставником Александра Строганова стал председатель правительства России Константин Чуйченко, который сейчас занимает пост министра юстиции.

По словам Строганова, конкурс «Лидеры России» придал ему внутренней уверенности в собственных силах и осознания способности решать амбициозные задачи.

«Очень важно было получить наставника после конкурса, потому что это шанс, который дается раз в жизни. Это общение с людьми высокого уровня и возможность перенять у них опыт, получить совет. Сам процесс наставничества – это большой труд и вклад обеих сторон. Я сам являюсь наставником в программе «Наставничество» клуба «Эльбрус» и знаю, как важно, чтобы мой подопечный включался в работу с энтузиазмом и интересом», – добавил он.

В новой должности Строганов будет курировать финансовое планирование и бухгалтерский учет, управление имуществом, социальное и хозяйственное обеспечение, государственные закупки, а также транспортное обеспечение Минюста. Отдельно для себя он выделяет направление информационно-технического обеспечения ведомства.

«Компетенции, которые я развивал 15 лет в бизнесе, уверен, помогут мне на новой должности. Есть много разных вопросов, по которым я сейчас работаю. Считаю, что необходимо выстроить новую коммуникацию с людьми и внутренние процессы, касательно финансовой части, организации питания, транспорта, документооборота. В связи с последними событиями в условиях пандемии наш департамент занимается еще и вопросом снабжения всеми нужными средствами индивидуальной защиты сотрудников Минюста России», – отметил он.

Строганов является активным участником проектов клуба «Эльбрус». Среди них – «Наставничество», «Моя родная школа», «Уроки лидерства». Также он запустил собственный проект «Познавай!», в котором развивают метапредметные навыки у детей.